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路透社：外籍法官 將禁審國安案件

2020-05-28 列印
　　路透社引述消息指，「港區國安法」會列明禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件。路透社報道，目前終審法院共有二十三名法官，當中十五人為外籍法官，分別來自英國、加拿大及澳洲。而「港區國安法」草案列明，他們不能處理涉國安的案件，至於其他民事及金融等案件則不受影響。報道又指，「港區國安法」或會在九月立法會選舉前頒布實施，香港將出現中央及港府的安全機構。

大律師公會對消息感憂慮

　　大律師公會副主席葉巧琦直言，對消息感到憂慮，指外籍非常任法官都來自其他普通法地區，有很高威信，質疑若禁止他們審議部份案件，司法獨立是否已經不存在。

　　另外，有消息指草案或修訂涵蓋危害國安的行動和活動，港區人大代表田北辰認為，該修訂突如其來，會增加不明朗因素。另一人大代表吳秋北則認為，修訂只是想寫得周全一些，不明白為何有人說是「加辣」。

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