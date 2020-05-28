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吳光正太古指國安法有助回復穩定

2020-05-28 列印
　　就人大訂立「港區國安法」，會德豐前主席吳光正辦公室發表聲明，指新冷戰時代已開始，在維護國家安全層面上，香港遲遲未能與其他各國的國安法看齊。訂立「港區國安法」可望能引導香港原有生活方式及作業環境盡快恢復正常，相信這也是許多港人的願望。

　　太古股份有限公司發言人表示，香港需要有健全的法律框架以維護國家安全，相信國家安全法的制定，將有利香港作長遠發展。香港一直以安全穩定的環境而聞名，太古希望這個美譽可以恢復，這樣不但令市民及訪客受惠，亦能確保各行各業繼續繁榮興旺。國泰航空集團發言人指，國泰支持《基本法》訂明的「一國兩制」基本原則，相信維護國家安全是保持香港繁榮穩定的重要元素。

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