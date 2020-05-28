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外交部：倘有人執意損中方利益 定堅決回擊

2020-05-28 列印
外交部：倘有人執意損中方利益 定堅決回擊
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　　中國外交部反擊美國對港區國安法的批評。外交部發言人趙立堅回應美國揚言向中方實施制裁，他指香港特區維護國家安全立法的問題，純屬中國內政，任何外國無權干預，強調中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心、貫徹「一國兩制」方針的決心，以及反對外部勢力干涉香港事務的決心，都是堅定不移，如果有人要執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊。

　　外交部發言人華春瑩前日在Twitter上發文，轉發菲律賓外交部長洛欽指「香港回歸以後才成為全球最具經濟活力的地方之一」的帖文，稱「香港的故事證明，擁有正確的歷史敍述及記憶是多麼重要。香港人民正享有一九九七年以前從未享有過的權利。」
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