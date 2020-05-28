  • 2020年5月28日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 大三罷國歌法國安法何鴻燊復課

日報新聞 > 港聞

留美學生返港確診 13日無本地個案

2020-05-28 列印
　　本港昨日新增一宗新冠肺炎輸入個案，連續第十三日沒有本地感染，累計一千○六十六宗確診。新增個案前日由美國返港，由富豪東方酒店送院，沒有密切接觸者。

　　由於昨天本港數區有示威，衞生防護中心沒有召開記者會，只以新聞稿公佈一名二十四歲男子由美國返港後確診。患者留學美國，上月十日起發病，出現流鼻水，前日返港，由富豪東方酒店送伊利沙伯醫院隔離治療，無密切接觸者。

　　醫管局公佈，截至昨日中午，過去二十四小時共有一名確診者出院，現時共有二十八名確診病人分別於七所醫院留醫，其中一人情況危殆，其餘二十七人情況穩定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd