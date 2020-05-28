留美學生返港確診 13日無本地個案

由於昨天本港數區有示威，衞生防護中心沒有召開記者會，只以新聞稿公佈一名二十四歲男子由美國返港後確診。患者留學美國，上月十日起發病，出現流鼻水，前日返港，由富豪東方酒店送伊利沙伯醫院隔離治療，無密切接觸者。
醫管局公佈，截至昨日中午，過去二十四小時共有一名確診者出院，現時共有二十八名確診病人分別於七所醫院留醫，其中一人情況危殆，其餘二十七人情況穩定。
新冠肺炎疫情四個多月，市民留家避疫，外賣平台生意大增，觸發勞資在薪酬安排爭拗。deliveroo外賣員不滿資方推行新待遇制度，發起一連多日工業行動，一千名送餐員參與，每人每小時只接一單，據悉導致del...
2020-05-28
中國科學院昆明植物研究所極小種群野生植物綜合保護團隊，五月二十二日在四川找到了此前被宣佈野外滅絕的「枯魯杜鵑」。考察隊負責人馬永鵬博士稱，已對其展開「搶救性保護」和相關研究工作。消息傳出後，網民紛籲「...
2020-05-28
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市發生警員涉嫌濫用武力的事件，導致一名手無寸鐵的黑人男子死亡。警方已把事發時在場的四名警員革職。聯邦調查局亦已介入調查。 網上流傳一段短片，見到一名該名黑人躺在地上，一名白人...
2020-05-28
上周五截標的鴨脷洲海旁道地皮，於昨日開標，由大昌集團以逾13億，力壓其餘18間財團得手，每呎樓面地價15097元，高於市場預期，為該集團8年以來首奪地皮，另外，若與17年2月批出的同區地皮，每呎樓面地...
2020-05-28
市場繼續憧憬歐美各國重啟經濟，外圍股市繼續向好，美股杜指早段升逾300幾點，見25318點，升幅為1.3%。但中美關係仍有暗湧，杜指後市升幅恐難持久。 美國國務卿蓬佩奧香港時今晨發聲明，聲稱已...
2020-05-28
史特加雖然在德乙復賽後兩戰皆北，本輪前跌至第三，但射手尼高拉斯干沙利斯期間攻入兩球，狀態有保證，而且球隊仍是列強中的主場王。因此，今晚聯賽作東迎戰排次席的升班直接競爭對手漢堡，該隊主勝還是捧得過。 德乙頭兩名來季可以直接升上德甲，第三名要轉戰附加賽，故今仗無疑是升班大戰。史特加射手干沙利斯今季聯賽已累積八入球和兩次助攻，其中兩球是聯賽重啟以後攻入，狀態可見一斑，而球隊復賽二連敗全因不擅作客，相反聯賽十三仗主場十勝一和兩負冠絕群雄，今仗勢乘地利重響勝鼓。 漢堡作客失色 復賽以來，第二的漢堡兩輪德乙皆和，跟第三的史特加一樣仍未打開勝利之門。更何況，前者不擅遠征，聯賽對上...
2020-05-28
香港人最引以為傲就是堅持打不死的精神，日子愈難捱，拼搏力量愈大。決定在抗疫期間逆市開業的港原味，由一群土生土長年輕人合資開設，主打自家原創港式新派料理，並在餐廳牆身飾上噴畫，營造昔日街頭的景象，呈現新...
2020-05-28
賭王何鴻燊前日在養和醫院逝世，享年98歲。賭王一生傳奇，對社會貢獻良多，各界紛表哀悼。賭王在年幼時經歷家道中落，因貧困險告失學，他的母校皇仁書院的舊生會在社交網分享一段訪問短片，由賭王細道由成績差兼冇...
2020-05-28
疫情導致中學停課四個多月，昨天中三至中五學生率先復課，有學生歡天喜地回校與師生共聚；同一時間，亦有小部份身穿校服的中學生，因參加違法示威而被帶上警車，令人扼腕。家長、老師和辦學團體必須在此社會動盪時刻，特別關注未成年學生的行為，勸喻他們注重學業，不要過早介入政治紛爭及參與違法活動，更要注重個人安全。 由傳媒拍到的相片顯示，在銅鑼灣，有大批年輕人被警方拘捕，眾人坐在地上，場面震撼。在銅鑼灣，亦有多名穿上校服女生，仍孭着書包，被警員帶上警車，相信在昨天多區示威中，也有其他中學生被捕。這個現象令人極度難過，這些十多歲的年輕人，是否清楚他們參與的活動，除了令自己身陷險境，還有可能觸...
2020-05-28
「時時精綵」今季贏完女皇盃後再奪遮打盃，兩勝國際一級賽且另有兩項二級賽及三級賽錦標冠軍，相信很大機會榮膺今屆香港馬王。 雖然「金鎗六十」早前成為四歲三冠王，而早年也有「佳龍駒」以四歲三冠王身份獲選為該屆馬王，但當時其他競選對手中未有一匹像「時時精綵」般取得如此輝煌戰功，所以「佳龍駒」可以破格地在未嘗贏任何一級賽下被追封為馬王。回說「金鎗六十」除了贏得四歲三冠之外，最高成就也只是在一項三級賽奪標，相對「時時精綵」便自然被比了下去。 談到剛戰遮打盃，「時時精綵」雖然一早在直路透出，但末段也被廐侶「添滿意」及摩家軍之一「任我行」給予莫大威脅。至於「添滿意」臨門失去亞席，看台公論均...
2020-05-28