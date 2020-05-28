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美股中段升279點

2020-05-28 列印
　　美國周三股市杜指開市向好，中段報二五二七四點，升二百七十九點；納指則報九二六八點，跌七十一點。滙控美國預託證券價格見三十七點五一港元，升零點一六港元；騰訊則見四百一十二點二九港元，跌七點七一港元。紐約期金報每盎司一千七百零一點七美元，跌三點九美元；紐約期油則報每桶三十三點四美元，跌零點九五美元。
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