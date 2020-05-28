被告林湯駿，三十歲，在港行劫後潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」案。具大專學歷，過往曾有案底，包括過失致死罪及欺詐罪，但可獲緩刑。他涉及去年十月六日上午在尖沙咀彌敦道五十號一間表行，持氣槍搶劫兩隻總值九十九萬元勞力士名錶，成功得手後當天已逃回台灣，之後在十一月十一日落網，他被控嚴重行劫罪名，昨日在台中地方法院提審。
官判沒收72萬元
代表律師說，林湯駿在覊押期間，姑母離世，父親中風，近日要動手術，他擔心父子相見時日無多，請求法官批准保釋，並願意戴上電子腳鐐，且每星期向警方報到，但法官未有回應，判被告罪成囚十年十個月，並沒收非法得來的二百八十萬元台幣（約七十二萬港元），宣判後林湯駿被押返台中看守所。其代表律師林柏宏指出，須收到判決書了解，才決定是否上訴。
案情指他打劫前一天抵港，曾在旺角的氣槍店購買了一把仿真度頗高的Glock 17氣槍，翌日犯案，逃走時有店員把守門口，他拔出氣槍指嚇店員劫走兩隻勞力士表逃走時，氣槍跌在地上，逃脫後乘飛機潛回台灣。當他身份被揭露後，台警終將他逮捕。台中地檢署多番聯絡受害錶行代表，以電話、社群短訊接觸均無回應，又嘗試向港警請求協助調查，在十一月收到一分傳真函，還有槍匪在店內搶劫時的閉路電視錄影及截圖。