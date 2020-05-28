搶劫尖沙咀錶行99萬元勞力士 ﻿潛返台劫匪罪成﻿﻿判囚十年十月﻿

台籍男子林湯駿去年在尖沙咀搶劫一間錶行兩隻共值九十九萬港元勞力士手錶後，潛回台灣一個月後落網。昨日台中地方法院審理，判疑匪監禁十年十個月，沒收犯罪所得妁七十二萬港元，其代表律師透露，有待收到判決書，再決定是否上訴。



被告林湯駿，三十歲，在港行劫後潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」案。具大專學歷，過往曾有案底，包括過失致死罪及欺詐罪，但可獲緩刑。他涉及去年十月六日上午在尖沙咀彌敦道五十號一間表行，持氣槍搶劫兩隻總值九十九萬元勞力士名錶，成功得手後當天已逃回台灣，之後在十一月十一日落網，他被控嚴重行劫罪名，昨日在台中地方法院提審。



官判沒收72萬元



代表律師說，林湯駿在覊押期間，姑母離世，父親中風，近日要動手術，他擔心父子相見時日無多，請求法官批准保釋，並願意戴上電子腳鐐，且每星期向警方報到，但法官未有回應，判被告罪成囚十年十個月，並沒收非法得來的二百八十萬元台幣（約七十二萬港元），宣判後林湯駿被押返台中看守所。其代表律師林柏宏指出，須收到判決書了解，才決定是否上訴。



案情指他打劫前一天抵港，曾在旺角的氣槍店購買了一把仿真度頗高的Glock 17氣槍，翌日犯案，逃走時有店員把守門口，他拔出氣槍指嚇店員劫走兩隻勞力士表逃走時，氣槍跌在地上，逃脫後乘飛機潛回台灣。當他身份被揭露後，台警終將他逮捕。台中地檢署多番聯絡受害錶行代表，以電話、社群短訊接觸均無回應，又嘗試向港警請求協助調查，在十一月收到一分傳真函，還有槍匪在店內搶劫時的閉路電視錄影及截圖。



