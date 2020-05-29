﻿李克強：使一國兩制行穩致遠 人大通過決定草案 設「港區國安法」

為期七日的全國人民代表大會昨午在北京閉幕，與會的全國人大代表以超過九成九的票數，表決通過「港區國安法」決定草案，授權全國人大常委會其後制訂具體條文。草案涉及分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預等四方面內容。國務院總理李克強強調，中央全面準確地貫徹一國兩制、港人治港、高度自治，而決定草案使一國兩制行穩致遠，維護香港的長期繁榮穩定。



全國人大昨天表決通過的九項草案中，第三項「港區國安法」獲二千八百七十八票贊成、一票反對、六票棄權，以超過百分之九十九點七的支持率高票通過。表決結果出現一刻，台下響起超過二十秒的熱烈掌聲。



「港區國安法」決定草案涵蓋分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預等四方面內容。正文部份共有七條條文，相較早前公佈的版本，通過的版本有幾處修訂，包括具體涉及立法的第六條「防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」中，加入「活動」的字眼，令涵蓋的範圍更廣；第六條「行政長官應當開展國家安全推廣教育，定期向中央人民政府提交報告」中，則刪去「推廣」兩字。



此外，正文第四條列明，中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港特區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。第三條則強調，香港特區應盡早完成香港《基本法》規定的維護國家安全立法，香港特區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。



人大常委會料下月底開會



總理李克強在人大閉幕記者會上被問及，訂立港區國安法是否說明中央調整了對港政策，以及放棄一國兩制，他回應指，一國兩制是國家的基本國策，中央始終強調，要全面準確地貫徹一國兩制、港人治港、高度自治，嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事，支持特區政府和行政長官依法施政。他又指，決定草案表明，要使到一國兩制行穩致遠，維護香港的長期繁榮穩定。



全國人大表決通過「港區國安法」決定草案後，將授權人大常委會制定具體條文，外界預料常委會將在六月底召開會議。法律屆時會納入《基本法》附件三，毋須經本地立法，由香港特區公佈實施。



港區國安法草案重點



1.國家採取必要措施建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制。



2.國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特區事務。



3.香港特區應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全立法。



4.香港特區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制。



5.香港特區行政長官應當開展國家安全教育、定期向中央人民政府提交報告。



6.全國人大常委會制訂相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動。



本報記者



