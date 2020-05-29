﻿唐英年回應外國制裁﻿﻿「人若犯我、我必犯人」﻿

人大高票通過「港區國安法」決定草案，全國政協常委唐英年被問及外國聲言制裁時稱，「人若犯我、我必犯人」，指中國人不應「被人蝦」，希望外國了解中國人的性格。



唐英年表示，全體港區政協委員一致擁護、堅決支持人大表決通過「港區國安法」決定草案。他形容，當國家安全受到嚴重威脅，而香港相關法律缺失，應由中央出手，解決維護國家安全的問題，是勢在必行。他強調，法例不會影響香港絕大多數守法市民所享的自由等一切權利，又呼籲香港市民支持立法。



至於會否擔心外國制裁香港，唐英年指，中國人其中一種性格是「人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人」，又指中國人不應「被人蝦」，希望外國了解中國人的性格。



全國政協常委林建岳指出，「攬炒」不是香港人想見的，暴力更不是香港人想見的。經濟是香港的主命脈，香港人的當務之急是要保住飯碗。然而，疫情稍為緩和，「黑暴」「攬炒」行為卻捲土重來，街頭暴力開始增加，社會氣氛再趨緊張。中央希望保護香港的社會安定，保護香港大多數人的利益。全國人大決定制定「港區國安法」，既是為了維護國家主權安全，也是為了保障香港有一個和平穩定的環境，能夠集中精力解決經濟民生方面的深層次問題。



他指，國家安全立法針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為。做好國家安全立法，不僅有利於維護國家安全，而且有利於維護香港繁榮穩定，有利於更好地保障香港廣大市民的合法權益和自由，有利於香港的「一國兩制」實踐行穩致遠，有利於建設香港家園，值得香港社會各界支持。



