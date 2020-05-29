蓬佩奧：港不值享美特殊待遇 美駐聯國圖召開港問題會議遭拒

美國針對「港區國安法」連出兩招。國務卿蓬佩奧通知國會，確認香港不再維持自治，不值得享有美國賦予的特殊待遇，而美國駐聯合國代表團要求安理會召開會議討論香港問題，遭中方提出反，不能召開。



蓬佩奧形容北京計劃在香港實施「國安法」為災難性決定，是北京一連串從基本上損害香港自治。他稱，已向國會報告，香港不再保證享有一九九七年七月之前美國法律賦予的待遇。



蓬佩奧又與英國外相藍韜文通電話。美國國務院發言人表示，兩人同意中國必須履行《中英聯合聲明》的承諾及義務，並認同國際社會須支持港人，以及回應北京持續侵蝕香港自治。



中國大使：港區國安法屬內政



美國駐聯合國代表團發表聲明，指這是「影響國際和平及安全的緊急全球關注問題」，安理會十五個成員國理應即時關注，因此提出開會討論。中國駐聯合國大使張軍在社交平台發文指出：「中國在香港頒佈港區國家安全法屬於中國內政，與安理會的職權無關。中國明確反對毫無根據的要求。」外交部駐港公署發言人指，美方對國安立法損害香港高度自治和自由的指責是造謠誣衊，是對「一國兩制」方針的蓄意歪曲。



根據一九九二年《美國－香港政策法》（又稱《香港關係法》），美國國務卿須定期檢視香港情勢發展並向國會提出報告。去年十一月生效的《香港人權與民主法案》則要求國務卿在年度報告中，特別檢視香港各方面自治及自由情況，判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。



根據《香港關係法》，美國視香港為有別於中國的「非主權實體」，令香港成為獨立關稅區，故早前中美兩國開打貿易戰，美方向中方開徵大量關稅，香港並沒有受影響；美國亦與香港制訂獨立的經濟、貿易、金融等方面的雙邊協議；金管局可以利用聯繫匯率維持美元兌港元匯率，故香港可以自由兌換美元、不設上限；而美國認可香港發出的護照及旅遊證件，香港居民申請到美國的簽證亦會另外看待。



