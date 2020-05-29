  • 2020年5月29日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 國安法BNO擲磚旺角機鋪賴雲龍

日報新聞 > 港聞

葉劉稱美國倘增港關稅影響微

2020-05-29 列印
　　行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，香港對美國的貿易多屬轉口，若美國對香港本地生產的出口貨品加關稅，只會有輕微影響，而中國經本港的轉口，本身已受中美貿易戰影響，加上美國對本港有極大貿易順差，單在去年已經超過二百六十億美元。

　　葉劉說，美國因「港區國安法」或制裁本港的消息，並非突如其來，市場已預期及消化，她不相信美國會制裁香港的官員及議員，因為港府官員沒有角色，不符合制裁門檻。若美國「夾硬來」，不外乎是凍結資產或拒發簽證，但資產可以變賣，不去美國亦非大損失。

　　自由黨主席鍾國斌指，本港以轉口為主，出口貨品不多，若美國提升關稅，料實質影響不大。但如果美國針對金融、科技行業，將會打擊經濟。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd