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簽名撐「港區國安法」 林鄭：助港恢復安定

2020-05-29 列印
■林鄭呼籲市民支持訂立「港區國安法」。
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　　特首林鄭月娥昨早到工聯會的北角街站，簽名支持訂立「港區國安法」，她在街站發言，指國家安全法的訂立，為令香港在經歷連串暴力創傷之後盡快恢復安定，其後經濟可望逐漸恢復，呼籲市民支持。她強調維護國安是每個人的責任，與公眾日常生活息息相關，又提及市民過去一年在北角區擔心被「私了、擲嘢、縱火」，這久而久之會危害國家及香港社會的安全。

　　林鄭又發聲明表示，立法具必要性和緊迫性，同時體現了國家對特區的關心，但明白特區根據《基本法》第二十三條規定仍然負有立法義務，應當盡早完成維護國家安全的有關立法。她強調，特區政府會全力配合全國人大常委會及早完成立法工作，過程中會積極反映香港特區的具體情況，亦會積極向各界解說這次立法的目的及其重要性。根據要求，特區政府會加強維護國家安全的執法工作和公眾教育，並就此向中央政府定期提交報告。



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