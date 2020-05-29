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民主派指國安法剝奪自由

2020-05-29 列印
　　全國人大昨日通過制定「港區國安法」草案。民主派召集人陳淑莊表明反對，批評侵蝕本港司法獨立、民主和自由權利，認為令香港國際聲譽受損。民主黨主席胡志偉直斥中共及特區政府是「攬炒」的主事者，令香港失去核心價值，一國兩制透過國安法而宣佈死亡。

　　公民黨黨魁楊岳橋批評，建制派連《國安法》具體法律條文都未知道，就已經表態支持，認為是鉗制香港自由的工具，香港的國際地位喪失於自己剝奪自己自由的人手上。議會陣線毛孟靜形容國安法通過，代表香港一個時代的終結，市民熟悉的香港已經連根拔起，即使條文不合憲，也不能挑戰，因為北京本身就是憲法。

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