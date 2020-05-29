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消防：含一氧化碳等物質 警方：不排除有拘捕行動

2020-05-29 列印
　　民主黨立法會議員許智峯昨在立法會，將一袋腐爛植物扔在主席台前。期間有人報警，警方及消防其後到場進行檢測。警方事後表示，會對事件進行調查，如涉及刑事成份，不排除有拘捕行動。

　　消防處港島中署理分區指揮官楊啟宏表示，許智峯投擲的物品屬一堆泥土，氣體涉及一氧化碳及硫化氫，如果大量吸入體內，譬如濃度達五十至一百ppm，會影響人體呼吸系統。但當局在立法會現場探測的氣體濃度少於二十ppm。

　　中區警區副指揮官廖珈奇則指，當局接報到場後，已疏散會議廳內人士，並檢走有關物品進行調查。如果事件涉及刑事成份，不排除有拘捕行動。案件目前列作求警協助案處理。

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