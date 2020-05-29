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美股中段升123點

2020-05-29 列印
  美國周四股市杜指開市向好，中段報二五六七一點，升一百二十三點；納指則報九四八一點，升六十九點。滙控美國預託證券價格見三十六點八七港元，跌零點一三港元；騰訊則見四百零九點六六港元，升一點四六港元。紐約期金報每盎司一千七百三十四點二美元，升七點四美元；紐約期油則報每桶三十三點六五美元，升零點八四美元。
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