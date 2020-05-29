  • 2020年5月29日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 國安法BNO擲磚旺角機鋪賴雲龍

日報新聞 > 港聞

神秘人拋三袋物品落河 惹棄屍疑雲

2020-05-29 列印
■消防蛙人落屯門河打撈。
Previous Next

　　屯門河發生棄屍疑雲，警方昨日接獲市民報警，指凌晨見有人將數袋可疑物品拋棄河中，恐事件不尋常。消防蛙人奉召到場打撈，檢獲一袋舊衣服，調查後相信無可疑，虛驚一場。

　　警方表示，昨午一時許接獲市民報案，指昨凌晨時分，見有人在屯門湖山路遊樂場皇珠路邊，將三袋可疑物品拋入屯門河後離去。報案人回家後想了一夜，懷疑事件不尋常。警方接報到場，通知消防蛙人到場協助落河打撈。蛙人經過約兩小時搜索，在河中撈獲一袋舊衣服，警員調查後相信案件無可疑，列求警協助處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd