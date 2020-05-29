﻿孟晚舟被裁「雙重犯罪」﻿ ﻿引渡美國﻿聆訊未終結

加拿大卑詩省最高法院周三裁定，華為副董事長孟晚舟引渡案「雙重犯罪」成立，要繼續面臨引渡聆訊。中國駐加拿大大使館強烈不滿及堅決反對裁決。華為對法院裁決表示失望，希望還孟晚舟清白。



經歷保釋軟禁十七個月的孟晚舟（四十八歲），身穿黑色裙的她早上由溫哥華寓所出發往法院時，向傳媒打招呼，神態輕鬆。



卑詩省最高法院在周三裁定孟晚舟引渡案符合美加雙重犯罪，申請被駁回。裁判書長達二十三頁，法官判詞中說，引渡案所要求的雙重犯罪要素適合本案，美國制裁對雙重犯罪影響的分析及背景已被充份考慮。對於孟晚舟一方指，加拿大無對伊朗作出制裁，指控在加拿大不應構成犯罪。法官不同意，認為孟晚舟的行為是欺詐，在兩個國家都屬於犯罪；她的行為嚴重阻礙加拿大履行引渡干犯欺詐和經濟罪的人的國際義務。同時不認同孟晚舟一方以美國制裁作為考量，來判斷是否對滙豐銀行造成風險的論點。加拿大法律決定的是指控實體本質，在本案中就是欺詐指控的本質。



法官表示，針對孟晚舟的指控，在加拿大也是犯罪指控。此案美國經濟制裁雖非加拿大法律，但與加國的價值觀沒有實質牴觸。孟晚舟離開法院時未有發言。



駐加大使提嚴正交涉



中國駐加大使館發表聲明，對裁決表示強烈不滿與堅決反對，已經向加拿大提出嚴正交涉。華為對裁決表示失望，強調一直相信孟晚舟是清白，希望加拿大的司法體系最終還孟晚舟清白。



孟晚舟敗訴不代表她將即時引渡去美國，引渡案會在卑詩省最高法院繼續進行。



