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中聯辦向賭王家屬致唁電 讚揚為中港澳作出貢獻

2020-05-29 列印
■一代賭王何鴻燊日前病逝。 資料圖片
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　　中聯辦向日前逝世的前政協常委何鴻燊親屬致唁電，表達深切哀悼。中聯辦讚揚何鴻燊是工商界知名人士，一生心繫祖國、情牽港澳，自強不息，為內地與港澳地區合作交流做出積極貢獻。

見證中英談判

　　在擔任全國政協常委期間，積極參政議政、建言獻策，作為香港特別行政區基本法諮詢委員會委員，參與見證中英談判及香港回歸祖國，目睹「一國兩制，港人治港」高度自治方針的成功實踐，為保持港澳長期繁榮穩定貢獻良多。

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