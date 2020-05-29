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今年小一派位　73%獲派首三志願

2020-05-29 列印
　　小一統一派位結果，將會在下周三至周四，以郵遞方式通知家長。教育局表示，今年有兩萬六千名兒童參加統一派位，七成三人獲派首三志願，比例與去年相若。如果計及自行分配學位，整體滿意率達到八成半。

　　教育局表示，因應疫情發展，會編配兒童在不同時段，到獲派的學校辦理註冊手續，如果家長未能如期辦理手續，須事先與獲派學校的負責人聯絡，否則將被視為放棄學位。

  至於跨境學童，家長可以透過傳真、電郵、郵寄或授權親友辦理入學手續。

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