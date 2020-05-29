﻿商店結業潮掀另類商機﻿ ﻿拍賣行夜冷舖生意驟增﻿

本港經濟下行，不少店舖無力支付貴租相繼結業，亦因欠租而掀起一輪「封舖拍賣潮」。《星島日報》報道，有拍賣行直言，本月循法院拍賣店舖商品及設備的個案翻倍，當中以零售、食肆的比例佔最多，相信類似情況於未來陸續有來。店舖及寫字樓急於出清，專收二手傢俬的夜冷舖雖貨源不絕，散貨卻更加困難，行內人改為收購高質素傢俬，好讓配對轉售。



翻開報章廣告，近日不時發現拍賣行登報通知將為拖欠租金的店舖資產出售套現，以償還欠租。協聯估值及拍賣行專營法庭封租拍賣，其負責人尹志強坦言，業主申請封舖解決租戶欠租問題並非新鮮事，以往每月最多只有為數約十宗，惟今月卻有三、四十宗拍賣個案，涵蓋眼鏡店及餐廳等，需處理的拍賣以倍數急升，「欠租而被告上法庭的公司不限行業，當中以零售及餐飲業的比例較多。」



清盤拍賣個案急增逾倍



尹志強指，正常情況下從業主申請封舖、點貨估值到法庭拍賣，至少為期兩個月，但法庭早前因疫症的緣故停擺，故本月的拍賣個案可追溯到一二月，甚至更早已出現周轉問題，「三至四月市道更差，相信今年的拍賣個案只會愈來愈多。」



政府物流服務署以往舉辦拍賣會，不少夜冷店東主都會去執筍貨，但專收二手寫字樓傢俬的2 hand office負責人鐘楚賓指出，自去年開始，愈來愈多店舖結業、寫字樓搬遷，已不必再去拍賣會，「今年明顯多了外資公司搬遷，本身在中環的搬到太古或九龍等較平租的寫字樓，所以持續收到查詢。」



鐘楚賓表示，雖然貨源增多，但散貨較以往困難，除了揀選容易轉手的貨品，亦要把握時間，於收貨後一至兩周內「夾單」，「盡量不用貨倉空間，直接將寫字樓傢俬搬到買家那處。」他又知悉，行內人收完貿易公司的樣本貨品後，在夜冷店零售之餘，亦會上傳到社交平台或網上拍賣網，加快成功轉售機會。



疫情下營商前景欠佳，本港寫字樓需求下降，不少公司在搬遷前急需賣走辦公室用品。鐘楚賓直言，近月收到的查詢以倍數增長，昨日已有五單屬全層寫字數出清，更形容現時貨源不絕，其貨倉飽和率已近九成，「單是接寫字樓的單，都已經分身不暇。我們由以前甚麼也收，到現時只揀選名貴、新淨的高質素傢俬。」



搬遷公司貨倉逼爆



長迎傢俬文儀有限公司負責人洪小姐也稱，近月營商環境走下坡，不論工廈、商廈，以至中環、尖沙嘴等核心地區都有公司決定結業，連帶回收辦公室傢俬的查詢也增加三分一，「以前一日可能只有五六宗查詢，這陣子日接十幾宗電話或電郵查詢，但我們怕『爆倉』也不敢回收太多，畢竟近期前來買辦公室傢俬的人也少了。」



生意轉讓及加盟平台「香港創業」生意估值部總監孫啟瀚表示，比起將整盤生意「全頂手」，不少足浴、美甲及教育等民生商店，選擇將設備轉讓，約佔生意轉讓個案的三成，「當中有四成店舖的經營情況一般，雖有繼續營運，但老闆同時會放盤，希望趁資產還有價值時善價而沽。」他又指，創業者寧願收購此類「二手殼」，購入設備連裝修，以減低風險。



