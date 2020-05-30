﻿新場館將落成 營運赤字料增 ﻿﻿西九擬申數十億保地庫竣工﻿

西九文化區管理局向立法會遞交文件，經厲行節約後，上年度和今年度的營運赤字比預期減少，但隨著視覺文化博物館M+和故宮文化博物館將先後在明年和後年落成啟用，預料未來三年的營運赤字合共為三十九億元。據本報得悉，管理局正研究向政府申請數十億元撥款，以完成西九文化區綜合地庫的建築、機電、冷氣、裝修等工程。



立法會下周一召開監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議。西九管理局呈交的文件透露，近年積極控制成本和減少人力開支，一九至二○年度的折舊前營運赤字，由去年度預計的八億四千七百萬元，大幅減至二億九千九百萬元，而今年度亦從十一億七百萬元，減少至九億八千七百萬元，合共節省六億六千八百萬元。



社運及疫情影響大



文件提到，經歷自去年六月起的社會運動和疫情雙重打擊，截至今年四月，累計共有四百五十場節目表演和常規活動被逼延期或取消，導致局方的現金流出現問題。隨着更多文化藝術設施陸續啟用，包括明年的M+和後年的故宮博物館，管理局預料未來三年折舊前的營運赤字，分別為九億八千七百萬元、十三億七千萬元及十五億五千一百萬元，合計逾三十九億元，較去年預計未來三年營運赤字的三十一億元，高出約八億元。



局方指，由於財委會延遲一年至今年三月，才批出撥款興建綜合地庫的基本結構部份，上蓋的酒店／辦公室／住宅發展項目將要分階段落成，局方預測或需時更長，才可以取得這些項目帶來的收入，導致缺少中期的收入來源，以支持西九的營運開支。



此外，管理局今年三月才獲撥款一百七十四億元，以支付綜合地庫的設計、地道等工程，比原先撥款時間遲一年，綜合地庫其餘工程，包括機電以及建築、室內裝修等亦須動工。



據本報得悉，局方正研究向政府申請數十億元撥款，而該筆新撥款被視為不可或缺，否則綜合地庫難以完整，或拖慢上蓋場館和設施在二○二五年和二○二六年落成的預算時間表。



