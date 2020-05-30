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首四月樓價指數跌0.84%

2020-05-30 列印
首四月樓價指數跌0.84%
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　　本港樓價指數回落，差餉物業估價署公佈，上月私樓售價指數報三百七十六點，較三月的三百七十六點五，微跌約百分之零點一三，較去年同期下跌百分之四點一五；若與去年五月樓價高位相比，則下跌百分之五點二七，總結今年首四個月，累跌百分之零點八四。

　　上月中小型住宅樓價錄得輕微跌幅，而一千零七十六至一千七百二十一方呎的單位連跌三個月，上月再跌逾百分之一。另外上月成交不足二十宗的一千七百二十二方呎及以上的豪宅單位，樓價則回升近百分之零點五。

　　此外，四月租金指數報一百八十點，按月跌百分之一點三七，按年計更跌逾百分之七；今年首四個月累跌逾百分之五，已連跌八個月，創三年新低。其中面積四百三十一方呎以下的單位，按月急跌約百分之二點一四；豪宅單位租金則錄逆市微升至百分之零點四三。

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