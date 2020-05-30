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總裁：設法維持港fb運作

2020-05-30 列印
總裁：設法維持港fb運作
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　　社交媒體facebook行政總裁朱克伯格（見圖）指出，美國和中國正在就控制互聯網在全球範圍打「思想之戰」（battle of ideas），正密切注視香港局勢發展，希望facebook可以找到一條出路，以後繼續為香港市民提供facebook和WhatsApp服務。

　　朱克伯格出席霍士新聞節目時表示，香港市民普遍都很喜歡facebook的服務，尤其喜愛WhatsApp訊息服務的加密技術。香港人使用facebook是希望與世界各地的親戚朋友保持聯繫，facebook當然希望找到方法，可以長期為港人服務。

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