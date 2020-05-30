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金雞機舖傷人案 警拘六青年

2020-05-30 列印
■傷者在金雞廣場一間機舖打機期間，被多名男子圍毆。
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　　警方偵破兩周前旺角金雞廣場機舖傷人案，前晚在深水埗拘捕六名涉案青少年，當中包括有學生。慘案遭毒打少年來自單親家庭，他因脾臟爆裂須施手術切除保命，現時情況穩定。警方懷疑案件涉及「爭女」問題。

　　警方初步調查，相信傷者與部份兇徒認識，經翻查多段閉路電視錄影後及掌握目標人物，前晚七時許掩至深水埗多處地點，以涉嫌傷人拘捕六名涉案青少年，十五至二十二歲。據悉，當日用滅火筒襲擊事主的兇徒仍在逃，懷疑案件與「爭女」有關。

　　涉案被捕六人，當中五人為中學生及香港專業教育學院學生，另一人報稱無業，部份有黑幫背景。警方不排除稍後有更多人被捕。

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