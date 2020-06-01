兩同事曾發病 社區恐藏傳播鏈 葵涌貨倉爆疫 女工確診危殆

本港連續十六日本地零確診「斷纜」。一名葵涌嘉里物流溫控貨倉女工確診新冠肺炎，病況危殆，其丈夫亦確診。當局調查發現，女患者的兩名女同事早於四月底曾發病，兩人檢測結果均呈弱陽性，即出現四宗確診，相信相關貨倉已爆發小型疫情。女患者負責為英國進口包裝蔬果貼標籤，當局指暫時無證據顯示入口食品受污染，但呼籲市民進食前必須洗手。



現年三十四歲的女病人，與丈夫及姑奶同住於沙田瀝源邨祿泉樓一單位，她在葵涌嘉里物流溫控貨倉返夜班，工作時間由晚上八時半至凌晨四時，為來自英國的包裝蔬果貼上標籤。她於上月二十二日起咳嗽和背痛，先後三次向瀝源邨同一名姓李的私家醫生求診，但醫生並無為她取樣本化驗，至二十九日她開始有痰和心口痛，前日由救護車送往威爾斯醫院，入院時其情況已危殆，並神智不清，進入深切治療部留醫。



同住丈夫亦確診



女患者的丈夫，現年五十六歲，亦於上月二十六日起發病，前天曾向同一位私家醫生求診，當時他輕微發燒，其後被送入醫院，已被確診，目前情況穩定。同住的姑奶與女患者在同一地方工作，暫時沒病徵，已被送入檢疫中心。



當局調查後發現，女患者的兩名夜班女同事，分別於四月二十五及二十七日發病，目前並無不適，兩人日前接受檢測，結果均為弱陽性，暫列作確診個案處理。兩名女同事均居於葵涌葵聯邨聯悅樓，現入住醫瑪嘉烈醫院，其餘二十五名夜班同事亦須接受強制十四日強制隔離。



負責為英進口蔬果貼標籤



衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，該兩名女同事雖未確診，但較早發病，相信涉事貨倉出現小型疫情爆發，而兩人發病至今相隔約一個月，不排除病毒已在社區傳播，或有傳播鏈。她表示，貨倉員工在工作期間均戴上口罩及手套，而處理過的食品會即日送往市場發售，暫時無證據顯示貨品曾受污染，但呼籲市民進食前要洗手，並煮熟食物。



中心採取處理梨木樹邨群組的手法，會向祿泉樓及聯悅樓的居民、患者夫婦曾到的瀝源、禾輋街市的攤販、貨倉的另外近百名員工派發深喉唾液樣本瓶。此外，一批身穿全套保護衣物的房屋署職員，昨午到祿泉樓的公眾地方消毒。有瀝源邨居民對有居民確診，感到擔心，稱外出時會加添防護裝備。