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未穿保護衣　三醫護須隔離

2020-06-01 列印
　　確診女患者前日被送入沙田威爾斯親王醫院急症室時，情況危殆，血含氧量跌至百分之六十至七十，每分鐘須吸入十五公升氧氣，她兩邊肺葉出現花痕，特別是上半部份。當時有十二名醫護給她搶救，當中三人疑救人心切，未有穿上全套的防護裝備，被列作密切接觸者，須接受檢疫。

　　醫院管理局總行政經理何婉霞指出，當時一名協助抽血的醫生並無穿上保護衣，一名協助心電圖的病人助理並無載上面罩，另一名護士只戴上外科口罩，三人均須接受檢疫十四日，而其餘九名參與拯救女病人的醫護人員，亦須接受醫學監測。

　　何婉霞稱，醫管局向瑞德西韋的藥廠申請延長試用期，讓患者使用該藥物，昨日她的情況稍有所改善。她補充，女患者並無長期病患，亦無吸煙習慣，其個案正好反映不要輕視新冠病毒的嚴重性，再次提醒市民有輕微病徵，必須求醫，做到早檢測、早隔離。
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