醫院管理局總行政經理何婉霞指出，當時一名協助抽血的醫生並無穿上保護衣，一名協助心電圖的病人助理並無載上面罩，另一名護士只戴上外科口罩，三人均須接受檢疫十四日，而其餘九名參與拯救女病人的醫護人員，亦須接受醫學監測。
何婉霞稱，醫管局向瑞德西韋的藥廠申請延長試用期，讓患者使用該藥物，昨日她的情況稍有所改善。她補充，女患者並無長期病患，亦無吸煙習慣，其個案正好反映不要輕視新冠病毒的嚴重性，再次提醒市民有輕微病徵，必須求醫，做到早檢測、早隔離。
本港連續十六日本地零確診「斷纜」。一名葵涌嘉里物流溫控貨倉女工確診新冠肺炎，病況危殆，其丈夫亦確診。當局調查發現，女患者的兩名女同事早於四月底曾發病，兩人檢測結果均呈弱陽性，即出現四宗確診，相信相關貨...
2020-06-01
內地昨日上午舉行《反分裂國家法》十五周年座談會，廣邀台媒前去與會，中共中央政治局常委兼中共全國人大委員長栗戰書、國台辦主任劉結一等人皆出席，除了重申「九二共識」、「一中原則」，也有解放軍將領提到保留武力攻台的選項。 座談會提到中方對台獨的取態，雖爭取和平統一，但這絕不代表會給各種形式的台獨活動留任何空間。北京亦不承諾放棄使用武力。 中央軍委聯合參謀部參謀長李作成（圖）發言時指出，必須保留和平兼軍事手段以解決台灣問題；如果無法和平統一台灣，解放軍將以所有方法確保領土完整，重申解放軍有充份信心及足夠能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。
2020-05-30
美國太空探索技術公司SpaceX的「獵鷹9號」火箭成功發射，送兩名太空人往國際太空站，締造私人公司火箭成功載人升空的歷史，美國總統特朗普形容：「難以置信」。 在美國東岸時間周六下午，SpaceX的「獵...
2020-06-01
已為現樓的馬鞍山迎海，至今累沽逾3400伙，餘貨只約數十伙。發展商近期主力推售項目的特色戶，日前再開放全新的2742方呎天際海景複式戶示範單位吸客。 恒基營業（一）部總經理林達民表示，迎海累售3468...
2020-05-30
美國於本港時間上周六宣佈，啟動撤銷香港最優惠待遇程序，但有關制裁措施未見細節，市場反應平靜，港股ADR更不跌反升。港股踏入「六絕月」，證券界人士預計，港股今日料不會因美國舉動大跌，但短期走勢偏弱，市場...
2020-06-01
科隆在今晚德甲主場鬥RB萊比錫前，先有體育總監希特於周六證實隊中再有兩名球員確診新冠肺炎，連同復賽前兩人測試呈陽性，陣中合共四人確診。此消息對球隊兵力和軍心都構成打擊，客軍可望延續聯賽九輪不敗強勢，客勝去馬。 （Now671、有線612、652台、Fox+周二凌晨2:30直播） 五月初德甲開始復操，科隆已有兩名球員於新冠肺炎病毒測試呈陽性。受到球員確診需要隔離影響，科隆在德甲復賽後只得兩和一負狀態低迷，現在再多兩名球員確診進一步削弱球隊兵力。該隊體育總監希特阿周六透露：「我們無法確定兩人何時受感染，只可確定他們沒有發病。」 對手RB萊比錫復賽後一勝二和不敗，狀態明顯...
2020-06-01
除了5G旗艦，近期手機商力推價錢划算的中階機款，好像小米就一口氣帶來兩款新作，分別是Redmi Note 9 Pro及小米Note 10 Lite，同樣配備用途多多的64MP四鏡頭，內置逾5,000m...
2020-06-01
剛度過46歲生日的周汶錡（Kathy）與法籍老公Julien Lepeu結婚8年，一家四口幸福美滿，未料今年3月Julien被爆出軌！沉寂10日後，最終Kathy於社交網撰文原諒老公，可是修補關係都需...
2020-06-01
港澳辦主任夏寶龍日前接見港區人大代表時，強調《港區國安法》是要「馬照跑得更快，舞照跳得更美」。對於那些九七年前出生的港區人大代表來說，這個榮景相當理想；但對於那些年輕人或已沉迷網絡世界的人來說，再加上「機照打、網照上」可能會更吸引。 最近中國網絡和遊戲審查進一步收緊，除了政治敏感的遊戲要下架外，遊戲玩家也要改換微信登入帳號，變相不可用原本遊戲的系統登入，以後都難以跟外國玩家一起競賽。至於全球受歡迎的兩大遊戲機平台PlayStation及Xbox在內地系統升級後，所有國行版都無法「換區」玩遊戲，不能購買未有批文的外國遊戲。有內地玩家在網上哭訴：「玩個遊戲搞到好像犯罪一樣。」 ...
2020-06-01
第三場四班一○○○米。每逢季尾，養尊處優的初出馬寧舍惡，原因單是贏了體力一環，已足夠跑高半班。 「夢想成金」為初出的三歲「遙遠星空」子嗣，今季另有五匹同父的PPG初次上陣，五駒首戰成績只得一季，單看數據似乎並非善初出，不過筆者今次仍願意投信任一票。原因此駒早於五月初試田草一千米閘時，已有能力與之後在三班得一冠一季的「加州凱歌」鬥足大半程而遠遠彈離其餘對手，締速56.64秒是全日第二快，僅不及由二班馬「小太陽」勝出的一組。隔了兩周後，「夢想成金」再試千二米泥閘，這次則是全條直路按韁之下，輕易抗衡了「飛天劍」及「精算閃擊」兩匹較高班次的對手，姿態極具大將之風。 經過剛周三泥地賽...
2020-05-31