﻿美騷亂兩死拘1400人﻿﻿ 25城市頒佈宵禁令﻿

涉事警員已被警方拘捕，被控以三級謀殺罪及過失殺人罪。不過，美國警察濫用武力致黑人死亡，觸發各地民眾上街抗議，示威浪潮持續五天仍未見平息的跡象。全美多個州共二十五個城市實施宵禁，包括洛杉磯、費城、芝加哥和亞特蘭大，並至少有八個州出動國民警衞軍應付騷亂，近一千四百人被捕，至少二人中槍身亡。
民眾企圖闖入白宮
多個城市爆發激烈的警民衝突，造成多人受傷。由東岸的紐約、中部的奧克拉荷馬州塔爾薩市到西岸的洛杉磯，多部警車被縱火焚毀，有人搶掠珠寶店及超市。
警方在洛杉磯施放催淚彈及發射橡膠子彈驅散群眾，拘捕五百多人。在印第安納波利斯市的示威中，有三人中槍，其中一人死亡，另一名在加州奧克蘭市駐守法院大樓的聯邦保安員亦中槍死亡。
在首都華盛頓，有民眾企圖闖入白宮範圍，並在附近參加集會及高叫口號，國民警衞軍奉召到場。
因應事件升溫，特朗普指責示威者是「極端左翼份子」，並形容示威是經過專業策劃，與悼念弗洛伊德無關，揚言會出動「惡犬」和「兇狠武器」去對付違法的示威者。他又讚揚白宮特勤局人員的表現，令他感到十分安全。
美國司法部長巴爾警告，聯邦執法部門會採取有力行動，對付有份策劃動亂的極左極端勢力和無政府主義份子，強調府有責任制止暴亂，讓街道和社區恢復法紀。
明尼蘇達州州長沃爾茲則說，事態發展到這個地步，示威者所表達的訴求已經超出了弗洛伊德被警察壓頸致死的事件，變成攻擊文明、製造恐慌及肆意破壞。