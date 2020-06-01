﻿美騷亂兩死拘1400人﻿﻿ 25城市頒佈宵禁令﻿

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德遭白人警員沙文壓頸拘捕後死亡，引發大型示威浪潮及暴力衝突，抗議警察濫用武力。全美逾三十個城市爆發騷亂，已有一千四百人被捕，至少兩人中槍身亡，佐治亞洲和洛杉磯進入緊急狀態，另有二十五個城市頒佈宵禁令，八個州動員或要求國民警衞軍應對暴徒。美國總統特朗普擺出強硬姿態，強調已預備派出軍隊平亂，並譴責「極端左翼份子」策動示威。



涉事警員已被警方拘捕，被控以三級謀殺罪及過失殺人罪。不過，美國警察濫用武力致黑人死亡，觸發各地民眾上街抗議，示威浪潮持續五天仍未見平息的跡象。全美多個州共二十五個城市實施宵禁，包括洛杉磯、費城、芝加哥和亞特蘭大，並至少有八個州出動國民警衞軍應付騷亂，近一千四百人被捕，至少二人中槍身亡。



民眾企圖闖入白宮



多個城市爆發激烈的警民衝突，造成多人受傷。由東岸的紐約、中部的奧克拉荷馬州塔爾薩市到西岸的洛杉磯，多部警車被縱火焚毀，有人搶掠珠寶店及超市。



警方在洛杉磯施放催淚彈及發射橡膠子彈驅散群眾，拘捕五百多人。在印第安納波利斯市的示威中，有三人中槍，其中一人死亡，另一名在加州奧克蘭市駐守法院大樓的聯邦保安員亦中槍死亡。



在首都華盛頓，有民眾企圖闖入白宮範圍，並在附近參加集會及高叫口號，國民警衞軍奉召到場。



因應事件升溫，特朗普指責示威者是「極端左翼份子」，並形容示威是經過專業策劃，與悼念弗洛伊德無關，揚言會出動「惡犬」和「兇狠武器」去對付違法的示威者。他又讚揚白宮特勤局人員的表現，令他感到十分安全。



美國司法部長巴爾警告，聯邦執法部門會採取有力行動，對付有份策劃動亂的極左極端勢力和無政府主義份子，強調府有責任制止暴亂，讓街道和社區恢復法紀。



明尼蘇達州州長沃爾茲則說，事態發展到這個地步，示威者所表達的訴求已經超出了弗洛伊德被警察壓頸致死的事件，變成攻擊文明、製造恐慌及肆意破壞。



