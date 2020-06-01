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阿特蘭大市長呼籲示威者快回家

2020-06-01 列印
　　美國廣泛地區爆發騷亂，警民衝突不斷，多處被人縱火、搶掠，公共設施被大肆破壞。阿特蘭大女市長波托斯上周五出席新聞發佈會時，強烈呼籲示威者「快回家」，並一度激動地批評暴力行為「不符合馬丁路德金的精神」。

　　當中位於佐治亞洲亞特蘭大市的和平示威遊行，最終演變成暴力衝突，期間有民眾縱火、破壞商舖伺機搶掠，CNN總部亦遭破壞。身為黑人的阿特蘭大女市長波托斯在記者會上說，街上情況極度混亂，呼籲民眾找一個安全的地方躲起來，及了解自己的家人身在何處，並坦言不想拘捕任何人。

　　示威浪潮亦蔓延至英國，倫敦有民眾於上周六上街聲援美國的示威者，部份人表明美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德不幸去世，是全世界的事，有人手持標語及高呼「無公義，無和平」，並計劃本周在更多英國城市抗議。

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