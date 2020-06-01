﻿曾國衞批反「國安法」者﻿﻿ 別有用心「賊喊捉賊」﻿

繼港府早前發聲明駁斥美國對「港區國安法」的言論，政制及內地事務局局長曾國衞昨日批評別有用心的人，千方百計污名化及妖魔化法例，其實是「賊喊捉賊」，強調自己沒有外國國籍及資產，甚至可以不去加拿大，以免被捉。



曾國衞接受傳媒訪問時指，「港區國安法」只針對分裂國家等嚴重行為，不會令港人權益受損，部份市民有擔心及疑慮，屬無可厚非。但他質疑，有別有用心的人，千方百計將法例污名化或妖魔化，其實是「賊喊捉賊」。他形容，國安法的缺失，有如「家裏長年大門打開」，任由人進來盜竊及破壞，反問「我現在想安裝一道門，你隔籬屋的為何要擔心？你吵甚麼？」



張建宗批有人造謠煽暴



對於美方早前表示會撤銷香港的特殊待遇地位，並制裁破壞香港自治的官員，曾國衞回應，自己沒有外國國籍或資產，甚至可以不去加拿大，以免被人捉。他強調，香港官員是為國家及香港做事，即使被恐嚇和威逼，他亦無畏無懼。



此外，政務司司長張建宗發表網誌指，本地一些別有用心的人又再造謠煽暴、製造恐慌，誣衊國安立法會令「一國兩制」名存實亡，但這些說法都是無稽之談。同時，某些國家一邊主張自身國家安全，另一邊則千方百計阻撓中國維護國家安全，這種虛偽和雙重標準為人所不齒。



勞工及福利局局長羅致光表示，很多人將社會上發生的先後事件，附會為因果關係。他續指，近日有人指國安法是香港的「港獨」份子「成功爭取」回來的，但按此邏輯，日後的歷史描述亦可說，美國成功爭取中國為香港制定國安法。



