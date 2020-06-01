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中美就「國安法」展開Twitter罵戰

2020-06-01 列印
　　中美就港區國安法爭議，展開Twitter罵戰。美國國務卿蓬佩奧昨日在社交網站Twitter，再次就「港區國安法」發文。他形容，中共正在粉碎使香港有別於中國其他地區的特質，結果令總統特朗普不再認為，美國有理由像以往一樣對待香港，強調美國將捍衛自己，免受中共暴政所侵害。

　　美國總統特朗普早前表示，美國將取消給予香港特別待遇的政策，同時制裁參與削弱香港自治的中國及香港官員。

　　中國外交部發言人華春瑩亦在Twitter發文，指責美國以香港問題干預中國內政。她其後又轉發國務院發言人奧塔格斯一則指責中共剝奪港人自由的貼文，並寫上「我不能呼吸」的字眼，暗諷美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德被白人警員壓頸致死一事。

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