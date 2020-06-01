中美就「國安法」展開Twitter罵戰

美國總統特朗普早前表示，美國將取消給予香港特別待遇的政策，同時制裁參與削弱香港自治的中國及香港官員。
中國外交部發言人華春瑩亦在Twitter發文，指責美國以香港問題干預中國內政。她其後又轉發國務院發言人奧塔格斯一則指責中共剝奪港人自由的貼文，並寫上「我不能呼吸」的字眼，暗諷美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德被白人警員壓頸致死一事。
本港連續十六日本地零確診「斷纜」。一名葵涌嘉里物流溫控貨倉女工確診新冠肺炎，病況危殆，其丈夫亦確診。當局調查發現，女患者的兩名女同事早於四月底曾發病，兩人檢測結果均呈弱陽性，即出現四宗確診，相信相關貨...
2020-06-01
內地昨日上午舉行《反分裂國家法》十五周年座談會，廣邀台媒前去與會，中共中央政治局常委兼中共全國人大委員長栗戰書、國台辦主任劉結一等人皆出席，除了重申「九二共識」、「一中原則」，也有解放軍將領提到保留武力攻台的選項。 座談會提到中方對台獨的取態，雖爭取和平統一，但這絕不代表會給各種形式的台獨活動留任何空間。北京亦不承諾放棄使用武力。 中央軍委聯合參謀部參謀長李作成（圖）發言時指出，必須保留和平兼軍事手段以解決台灣問題；如果無法和平統一台灣，解放軍將以所有方法確保領土完整，重申解放軍有充份信心及足夠能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。
2020-05-30
美國太空探索技術公司SpaceX的「獵鷹9號」火箭成功發射，送兩名太空人往國際太空站，締造私人公司火箭成功載人升空的歷史，美國總統特朗普形容：「難以置信」。 在美國東岸時間周六下午，SpaceX的「獵...
2020-06-01
已為現樓的馬鞍山迎海，至今累沽逾3400伙，餘貨只約數十伙。發展商近期主力推售項目的特色戶，日前再開放全新的2742方呎天際海景複式戶示範單位吸客。 恒基營業（一）部總經理林達民表示，迎海累售3468...
2020-05-30
美國於本港時間上周六宣佈，啟動撤銷香港最優惠待遇程序，但有關制裁措施未見細節，市場反應平靜，港股ADR更不跌反升。港股踏入「六絕月」，證券界人士預計，港股今日料不會因美國舉動大跌，但短期走勢偏弱，市場...
2020-06-01
科隆在今晚德甲主場鬥RB萊比錫前，先有體育總監希特於周六證實隊中再有兩名球員確診新冠肺炎，連同復賽前兩人測試呈陽性，陣中合共四人確診。此消息對球隊兵力和軍心都構成打擊，客軍可望延續聯賽九輪不敗強勢，客勝去馬。 （Now671、有線612、652台、Fox+周二凌晨2:30直播） 五月初德甲開始復操，科隆已有兩名球員於新冠肺炎病毒測試呈陽性。受到球員確診需要隔離影響，科隆在德甲復賽後只得兩和一負狀態低迷，現在再多兩名球員確診進一步削弱球隊兵力。該隊體育總監希特阿周六透露：「我們無法確定兩人何時受感染，只可確定他們沒有發病。」 對手RB萊比錫復賽後一勝二和不敗，狀態明顯...
2020-06-01
除了5G旗艦，近期手機商力推價錢划算的中階機款，好像小米就一口氣帶來兩款新作，分別是Redmi Note 9 Pro及小米Note 10 Lite，同樣配備用途多多的64MP四鏡頭，內置逾5,000m...
2020-06-01
剛度過46歲生日的周汶錡（Kathy）與法籍老公Julien Lepeu結婚8年，一家四口幸福美滿，未料今年3月Julien被爆出軌！沉寂10日後，最終Kathy於社交網撰文原諒老公，可是修補關係都需...
2020-06-01
港澳辦主任夏寶龍日前接見港區人大代表時，強調《港區國安法》是要「馬照跑得更快，舞照跳得更美」。對於那些九七年前出生的港區人大代表來說，這個榮景相當理想；但對於那些年輕人或已沉迷網絡世界的人來說，再加上「機照打、網照上」可能會更吸引。 最近中國網絡和遊戲審查進一步收緊，除了政治敏感的遊戲要下架外，遊戲玩家也要改換微信登入帳號，變相不可用原本遊戲的系統登入，以後都難以跟外國玩家一起競賽。至於全球受歡迎的兩大遊戲機平台PlayStation及Xbox在內地系統升級後，所有國行版都無法「換區」玩遊戲，不能購買未有批文的外國遊戲。有內地玩家在網上哭訴：「玩個遊戲搞到好像犯罪一樣。」 ...
2020-06-01
第三場四班一○○○米。每逢季尾，養尊處優的初出馬寧舍惡，原因單是贏了體力一環，已足夠跑高半班。 「夢想成金」為初出的三歲「遙遠星空」子嗣，今季另有五匹同父的PPG初次上陣，五駒首戰成績只得一季，單看數據似乎並非善初出，不過筆者今次仍願意投信任一票。原因此駒早於五月初試田草一千米閘時，已有能力與之後在三班得一冠一季的「加州凱歌」鬥足大半程而遠遠彈離其餘對手，締速56.64秒是全日第二快，僅不及由二班馬「小太陽」勝出的一組。隔了兩周後，「夢想成金」再試千二米泥閘，這次則是全條直路按韁之下，輕易抗衡了「飛天劍」及「精算閃擊」兩匹較高班次的對手，姿態極具大將之風。 經過剛周三泥地賽...
2020-05-31