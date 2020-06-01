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崔天凱：外部勢力鼓吹港獨 訂立「國安法」刻不容緩

2020-06-01 列印
■崔天凱指，「港區國安法」可令長期在港工作及生活的美國人更安全和放心。資料圖片
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　　中國駐美大使崔天凱在美國傳媒發表署名文章，批評有人長期以來利用香港在國家安全上的不設防狀態，公然鼓吹港獨，煽動暴力，外部勢力愈來愈肆無忌憚插手搗亂，干預香港事務，令中國國家安全受到危害。文章指，通過國家立法的方式，堵住香港國家安全的風險漏洞，刻不容緩，而「港區國安法」可以令長期在香港工作及生活的美國人更安全和放心。

林鄭讚崔文章「簡潔有力」

　　行政長官林鄭月娥昨天則在社交媒體發文，讚揚崔天凱的文章「簡潔有力」，強調「港區國安法」的立法工作，事關重大，亦勢在必行。

　　《人民日報》在頭版發表評論員文章，指建立「港區國安法」，是行使和維護國家主權的體現，卻被美國及西方一些政客惡意詆毀，種種言行將霸權主義玩弄到不知羞恥的地步。《人民日報》另一篇文章指，美國透過制裁香港以阻遏中國發展進程的企圖，註定徒勞無功，奉勸美方及早懸崖勒馬。

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