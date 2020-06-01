崔天凱：外部勢力鼓吹港獨 訂立「國安法」刻不容緩

第三場四班一○○○米。每逢季尾，養尊處優的初出馬寧舍惡，原因單是贏了體力一環，已足夠跑高半班。 「夢想成金」為初出的三歲「遙遠星空」子嗣，今季另有五匹同父的PPG初次上陣，五駒首戰成績只得一季，單看數據似乎並非善初出，不過筆者今次仍願意投信任一票。原因此駒早於五月初試田草一千米閘時，已有能力與之後在三班得一冠一季的「加州凱歌」鬥足大半程而遠遠彈離其餘對手，締速56.64秒是全日第二快，僅不及由二班馬「小太陽」勝出的一組。隔了兩周後，「夢想成金」再試千二米泥閘，這次則是全條直路按韁之下，輕易抗衡了「飛天劍」及「精算閃擊」兩匹較高班次的對手，姿態極具大將之風。 經過剛周三泥地賽...

2020-05-31