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死者生前曾透露工作不開心 ﻿釣墨魚釣着浮屍﻿﻿嚇煞父子﻿

2020-06-01 列印
■救援人員尋獲屍體，送往香港仔滅火輪碼頭上岸。
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　　鴨脷洲海怡半島一對父子上周六晚在岸邊垂釣時，竟然釣獲一具二十二歲女屍。死者證實為當日在黃大仙失蹤的女子，曾向家人透露工作不開心，於前日早上離開黃大仙住所後失蹤，其家人同日向警方報案。救援人員昨天凌晨尋獲屍體，送往香港仔滅火輪碼頭上岸。

　　警方前晚十一時二十七分接獲釣魚人士報案，指懷疑在海怡路二十一號對開海面有一具人形物體。警員接報到場調查，消防員奉命到場，撈起屍體，當場證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查後相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

　　據悉，兩父子前晚八時許在現場垂釣，釣獲多條墨魚，至晚上十一時許兒子釣到一件重物，拉上水面後，赫然發現是一具身穿白衣的人形物體，但拖上岸時魚鈎鬆脫，人形物體被水流沖走，兩人隨即報警求助。

　　消防船及水警趕至現場搜索，蛙人落水打撈，至昨日凌晨一時許尋獲屍體，送到香港仔滅火輪碼頭上岸。

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