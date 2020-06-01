藍韜文：英國不會背棄對港責任

全國人大表決通過「港區國安法」，英國早前就此回應，準備為近三百萬符合資格申請BNO的香港居民放寬簽證權利，以及提供獲得公民身份的管道。英國外相藍韜文再次強調，英國不會對事情視而不見，亦不會背棄對香港的責任。



藍韜文接受英國廣播公司訪問時表示，若中國推動「港區國安法」，英國將給予持有BNO護照的人來英國的權利，並指估計部份人真的會來英國。



藍韜文又強調，英國不會對事情視而不見，亦不會背棄對香港的責任。



藍韜文早前曾指，如果北京不暫停制訂港區國安法，英國將會給予持有BNO護照的港人更大的簽證權利，可撤銷BNO護照持有人在英國只可逗留六個月的限制，延長逗留期至一年，申請工作及學習，為將來申請入籍鋪路。



在北京，外交部早前表示，若英國給予香港居民永久居留權，中方將保留對英國採取反制措施的權利。



