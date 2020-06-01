  • 2020年6月1日 星期一
  • 29º
  • 80%
熱門： 嘉里物流馬莎新冠肺炎特朗普佛洛伊德

日報新聞 > 港聞

荷蘭奶粉罐空運可卡因 海關拘收貨男子

2020-06-01 列印
　　海關機場科人員前天在機場貨運站，抽查一件從荷蘭寄到香港、報稱為奶粉的空運貨物時，在整批共三百個奶粉罐內，發現其中十二個奶粉罐內藏有共重約七公斤的懷疑可卡因。海關跟進調查後，根據涉事貨物的運送地址，同日在荃灣一幢工業大廈監控遞送，並拘捕一名收貨的二十一歲男子。海關並在該工廈其中一個劏房單位內，檢獲三十六個已掏空的奶粉罐，並從中發現共重約十八點五克的懷疑氯胺酮。在單位內檢獲的氯胺酮，連同在機場發現的可卡因，總市值約七百九十萬港元。被捕男子被控兩項販運危險藥物罪名，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

　　海關指出，比較去年三月至五月及今年同期，貨運毒品案件發現有大幅上升趨勢，由去年的四十八宗增至今年同期的一百二十三宗，急增百分之一百五十六。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd