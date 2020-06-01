懲教員涉監獄活動室飲酒聚賭玩滅火筒

網上近日流傳一批懲教署人員在活動室嬉戲片段（見圖），有人提起滅火筒噴射向同袍，而房間的枱面亦擺放啤酒及骰盅，疑有喝酒聚賭之嫌。片段公開後，署方指非常震怒，已展開徹查。據報事件發生在赤柱監獄，管理模式或要再整頓。



片段日前流傳，有一名身穿制服的懲教人員，用滅火筒噴向一名正躺在沙發上的同袍作嬉戲，對方被驚醒立即彈起，房間內擺放一張麻將枱，還放着啤酒、紙杯和一批骰盅，料房間應有四至七人。有人穿二級懲教助理制服。上載片段者指，這是赤柱監獄的活動室，不排除有懲教人員趁小休時間，涉嫌飲酒及聚賭。署方早前有訓令員工，即使休息亦避免群聚，違反者會增加傳疫風險。



懲教署表示，署方發覺有關片段後，已即時對事件展開調查，如發現懲教人員作出不當行為，定必嚴肅跟進。



