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六四集會 支聯會未知是否獲批

2020-06-01 列印
　　支聯會昨天在銅鑼灣設街站，呼籲市民星期四當晚，在各區點起白燭光悼念六四事件三十一周年。支聯會主席李卓人表示，六四當晚，支聯會會在銅鑼灣派發蠟燭，晚上七點步入維園準備集會。他指警方至今仍未通知是否批准集會，他個人並不樂觀，但即使警方禁止，仍然會到維園點起燭光，過程會在網上直播，希望全港市民一起參與。

　　支聯會綱領之一是「結束一黨專政」，被問到會否擔心在「港區國安法」立法後，相關口號會違法，李卓人指口號已叫了很多年，過去一直無被批評是「顛覆」，但相信中央和特區政府隨時可以「搬龍門」，而支聯會日後仍會堅持綱領。

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