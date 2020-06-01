  • 2020年6月1日 星期一
  • 29º
  • 80%
熱門： 嘉里物流馬莎新冠肺炎特朗普佛洛伊德

日報新聞 > 港聞

辱警直幡 現鯉魚門魔鬼山上

2020-06-01 列印
　　有人昨日在油塘鯉魚門魔鬼山上，掛上一幅黑底白字，辱罵警隊的大型直幡；同時，長沙灣筆架山亦掛有一幅寫有示威標語的直幡。當局接報後將兩幅直幡移除。

筆架山現示威直幡

　　昨早近六時，油塘魔鬼山出現一幅約三米乘三十米長的直幡，黑底白字，寫有侮辱警員的字眼，從鯉魚門邨、油塘高翔苑向遠處望，均清晰可見。警方表示，消防早上先接到報案，再通知警方，當局其後已將移除。此外，昨早約九時許，長沙灣筆架山亦出現一幅兩米乘二十三米黑底白字的直幡，寫有示威標語，消防其後亦到場移除。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd