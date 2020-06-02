白宮罕有熄燈 示威者周邊縱火 白宮遭圍攻 特朗普躲地堡避難

美國明尼蘇達州黑人遭白人警員壓頸致死事件，觸發美國廣泛地區示威浪潮，昨天踏入第六日，暴徒趁火打劫，四處破壞，五千名國民警衞軍出動協助警方維持秩序，至少四十個城市實施宵禁，包括首都華盛頓。據報，上周五晚白宮遭數以百計示威者包圍，期間總統特朗普和家人由特勤局護送，撤至地下碉堡暫避。特朗普再度歸咎反法西斯主義運動組織「Antifa」鬧事，揚言會把它列為恐怖組織。



全美多個城市周日晚的暴力示威持續，且有惡化跡象。在華盛頓，警方向白宮附近的示威者發射催淚彈和胡椒噴霧，大批示威者不斷叫囂，與警方對峙，有人在附近公園縱火，白宮罕有地關燈。



據報，上周五晚數以百計示威者包圍白宮期間，特朗普、其家人及一眾助手措手不及，特勤局人員在白宮外圍和抗議民眾對峙數小時及發生推撞，場面緊張，白宮一度關閉。為確保總統安全，特勤局人員一度把特朗普及其家人護送到白宮地下的碉堡暫避。



極左派被指鬧事



該地下碉堡正名為總統緊急行動中心（Presidential Emergency Operations Center），位於白宮東翼地下，最初由羅斯福總統在第二次世界大戰期間設立，聲稱可以承受核爆炸以外的一切襲擊，亦是洲際彈道飛彈襲擊白宮下的緊急避難場所，真正的撤離方案被列定為高度機密。當白宮的安全受威脅時，總統將前往總統緊急行動中心旁的行政簡報室，透過通訊系統指揮大局。



華盛頓宵禁 南加州20市大亂



此外，特朗普將暴力事情歸咎於極左派人士。他再次指責反法西斯主義運動組織「Antifa」鬧事，宣佈會把它列為恐怖組織。他又批評部份傳媒煽動仇恨，鼓吹無政府狀態。



美國多個城市實施宵禁，紐約除外。數千名示威者周日晚間走上紐約街頭，其間有人放火燒車，情況混亂。在南加州，逾二十個城市有暴徒砸破店舖大肆搶掠，掠去大批波鞋、衣服、手機、電視及其他電子產品。另外，佛羅里達州有來自不同警署警員以單膝下跪，悼念死者和抗議警暴，並跟示威者一同祈禱。