袁國勇漏夜視察瀝源邨 祿泉樓確診婦同廈增四症

本港昨日增加三宗確診，均與在葵涌凍倉工作、現時病危的三十四歲女患者有關連。她居於瀝源邨祿泉樓，消息指，她同廈再多四人初步確診。港府顧問、港大教授袁國勇（圖）昨晚十一時前往祿泉樓視察，同行的衞生防護中心總監黃加慶接受傳媒訪問時稱，已搜集了環境樣本，該廈未有即時疏散的需要。



新增三宗確診，包括一名二十七歲救護員，為首名工作期間受感染的救護員。該救護員上周六（五月三十日）負責運送居於祿泉樓的首名女患者到威院，車程約二十二分鐘。當時，救護員到場後發現確診者含氧量低，故使用非再呼吸型氧氣面罩為女患者供氧，期間該救護員僅戴外科口罩、眼罩和手套，未有佩戴N95口罩及穿著保護衣。



首名救護員中招



另外，兩名確診患者則為祿泉樓女患者的同事，她們都在葵涌凍倉上班，二人均住在葵聯邨聯悅樓。兩名患者分別為四十歲及三十六歲，四月尾發病，曾多次往私家診所求醫，惟均沒有留下深喉唾液樣本作測試。



首患者同層兩女染疫



瀝源邨祿泉樓昨晚再傳出四人初步確診，均為女性，年齡介乎五十五至八十歲。現場所見，她們昨晚十時許先後被安排送上救護車送院。據了解，當中兩名患者與最先確診的婦人同樣住在八樓，另外兩人分別住在七樓及十樓。



該大廈累計已有六人受感染，令人憂慮出現爆發集體感染，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚漏夜往祿泉樓了解情況。



同行的衞生防護中心總監黃加慶接受傳媒訪問時稱，當局已搜集了環境樣本進行化驗，該廈未有即時疏散的需要。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時仍不能說是大爆發，認為要有很多層也有確診患者才可定義為大爆發，而現時只是涉及三個樓層。他認為，此情況或與青衣康美樓不同，不必是經糞渠傳播，估計確診患者應是於大廈共用的公共地方而受感染。



