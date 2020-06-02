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熱門： 馬莎嘉里示威國安法社工

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涉事冷藏倉 環境及貨物樣本無受污染

2020-06-02 列印
　　較早前確診、現時病危的三十四歲婦人，她在葵涌一間冷藏貨倉任職，負責為英國進口的包裝蔬果貼標籤。當局連續兩天派員前往該貨倉抽取三十一個環境及包裝食物樣本，全部對病毒呈陰性反應，暫無證據顯示患者因接觸貨品受感染。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，前日從葵涌嘉里物流溫控貨倉採取二十個環境樣本，包括電腦鍵盤、門柄、洗手盤等，昨晚再從當晚抵達的包裝蔬果上採取十個樣本，對病毒均呈陰性反應。張竹君又稱，病毒源頭仍未找到，暫時無證據支持患者從包裝蔬果感染的推論，但不排除有此可能性。

馬莎：全港門市消毒

　　涉事貨倉的包裝蔬果供應馬莎百貨發售。馬莎指出，暫時無收到衞生署指示事件會對顧客構成健康風險，為安全起見，全港分店消毒。

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