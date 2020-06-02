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未來料有39億赤字 西九或需政府撥款

2020-06-02 列印
未來料有39億赤字 西九或需政府撥款
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　　西九文化區估計未來三年的營運赤字為三十九億元。西九管理局表示，酒店及住宅等項目延遲落成啟用，未能補貼藝術文化項目開支，不排除需要借貸及要求政府撥款。有議員質疑西九計劃趕不上變化，擔心會變成另一個海洋公園。

　　立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會昨午召開會議，西九文化區管理局董事局主席唐英年在會議上指出，因應社會運動及疫情，新設施有待開展，資金在時間上出現錯配，仍需待財務顧問完成評估後，再與政府商討財政問題，正考慮以甚麼方式借貸。

　　公民黨議員陳淑莊指，西九管理局三年前透露，會聘請財務顧問加強財務安排，與現時的期望估算未必準確，或需更高融資貸款額，關注管理局會以甚麼方式解決資金問題。民建聯議員劉國勳質疑，西九計劃趕不上變化，擔心可增加收入的項目如要在二○二五年才落成，未來的虧蝕會更大。

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