未來料有39億赤字 西九或需政府撥款

立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會昨午召開會議，西九文化區管理局董事局主席唐英年在會議上指出，因應社會運動及疫情，新設施有待開展，資金在時間上出現錯配，仍需待財務顧問完成評估後，再與政府商討財政問題，正考慮以甚麼方式借貸。
公民黨議員陳淑莊指，西九管理局三年前透露，會聘請財務顧問加強財務安排，與現時的期望估算未必準確，或需更高融資貸款額，關注管理局會以甚麼方式解決資金問題。民建聯議員劉國勳質疑，西九計劃趕不上變化，擔心可增加收入的項目如要在二○二五年才落成，未來的虧蝕會更大。
美國明尼蘇達州黑人遭白人警員壓頸致死事件，觸發美國廣泛地區示威浪潮，昨天踏入第六日，暴徒趁火打劫，四處破壞，五千名國民警衞軍出動協助警方維持秩序，至少四十個城市實施宵禁，包括首都華盛頓。據報，上周五晚...
2020-06-02
內地昨日上午舉行《反分裂國家法》十五周年座談會，廣邀台媒前去與會，中共中央政治局常委兼中共全國人大委員長栗戰書、國台辦主任劉結一等人皆出席，除了重申「九二共識」、「一中原則」，也有解放軍將領提到保留武力攻台的選項。 座談會提到中方對台獨的取態，雖爭取和平統一，但這絕不代表會給各種形式的台獨活動留任何空間。北京亦不承諾放棄使用武力。 中央軍委聯合參謀部參謀長李作成（圖）發言時指出，必須保留和平兼軍事手段以解決台灣問題；如果無法和平統一台灣，解放軍將以所有方法確保領土完整，重申解放軍有充份信心及足夠能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。
2020-05-30
根據藝術家網站發佈，著名藝術家克里斯托‧弗拉基米羅夫‧賈瓦契夫（Christo Vladimirov Javacheff）於二○二○年五月三十一日在紐約市的家中離世，終年八十四歲。 原定明年九月十八日...
2020-06-02
陽明山莊是港島南區大型豪宅，緊靠大潭郊野公園，被群山環抱，居住環境靜謐寫意。今次介紹的單位，實用面積1505方呎，3房2套間隔，其中書房改以玻璃間隔，擴充廳堂空間感，而單位坐向正南。 陽明山莊...
2020-06-02
美國總統特朗普於上周宣佈將取消對香港的特殊待遇，但並未提及中美貿易協議問題，投資者暫時紓緩擔憂，而美國製造業活動由11年低位反彈，美股靠穩。杜指早段報25454點，升71點；標普500指數報3055點...
2020-06-02
復賽以來，德甲有多名二十歲出頭的新生代表現搶鏡，當中多蒙特翼鋒查頓辛祖和慕遜加柏前鋒馬古斯杜林周日齊發威。前者職業生涯首次連中三元，率蜂軍作客6:1大炒柏達邦，更成為此聯賽史上最年輕累積三十球的新星；馬古斯杜林則梅開二度，回歸球場四戰入四球，領軍主場4:1大勝柏林聯。 因傷初瘉，查頓辛祖在德甲重啟頭三輪俱後備上陣，仍貢獻一次助攻。這名二十歲英格蘭翼鋒今仗復任正選，猶如猛虎出柙三次射門悉數轉化成入球，與各入一球的杜根夏薩特、阿舒拉夫和舒姆沙合力率隊6:1狂數柏達邦。 查頓辛祖最耀眼 查頓辛祖已累積十七球和十六次助攻，是聯賽直接貢獻最多士哥的球員，以及德甲史上最年輕累積...
2020-06-02
果粉期待已久的Apple Pay×八達通功能，今日正式開通。現在只要將八達通卡加入你的iPhone或Apple Watch錢包，無論搭港鐵、巴士、小巴、渡海小輪，又或於只接受八達通的小店，甚至駕車時使...
2020-06-02
賭王何鴻燊上周二離世，昨日是他「頭七」的日子，何家四房人一齊到大嶼山寶蓮寺羅漢堂為賭王舉行法事。二房女兒何超瓊對於會否為賭王做足「作七」的七個法事及何時舉殯等提問，都只是默不作聲沒回應；而何超儀透露一...
2020-06-02
本港抗疫防疫的表現，比不少先進地區都優勝，與衞生防護中心苦口婆心地呼籲市民做好個人衞生，大部份人亦審慎地依從，都大有關係。但在公眾維持高度戒備之際，部份前線醫護人員和救護員卻出現閃失，情況不理想。 葵涌貨倉爆發小型疫情，已有五人確診，事件還牽涉一名救護車男救護員和十二名威爾斯醫院的醫護人員，其中男救護員在運送一名情況危殆女病人往威院期間，在沒佩戴N95口罩下，為她做帶有風險的施氧急救，結果他也確診。由於他曾接送其他患者，當局暫不肯定他從何處染病，但他在缺少安全裝備下，仍去救人，等同陷自身於危險，既增加自己受感染的風險，也有機會把病毒擴散開去。 十二名威院醫護人員在事件中被列...
2020-06-02
史卓豐早前較為沉寂，至前日終於大發神威，憑「嘉應之星」贏出在港策騎以來的第四場級際賽頭馬，接着又夥拍「牛角仔」食尾胡成功起孖。明晚跑馬地夜賽，史卓豐六匹座騎實力不弱，有望為他增取頭馬進帳，他昨晨收操後表示，對「中華威威」和「熱血鬥士」兩駒的機會最感樂觀。 韋廄「中華威威」前仗在谷草千二米後上走入大冷位，可是上場演出未能再進一步，明晚再跑同程，史卓豐認為可以收復前失。「『中華威威』跑過幾場熱身後，陣上演出開始進步，可以連仗排在大外檔，肯定難以確保牠能夠交出穩定表現，以剛戰又在十一檔起步，且早段曾受阻勒避，結果能夠落後不太遠過終點，演出尚非太差，賽後馬兒持續保持操練，今次再跑同...
2020-06-02