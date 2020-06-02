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工字鐵甩脫砸斃回收工

2020-06-02 列印
工字鐵甩脫砸斃回收工
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　　元朗一間回收場發生奪命工業意外，一名六旬工人被工字鐵擊中頭部重傷昏迷，報警後救護員將傷者送院，惜搶救無效死亡。警方調查後列工業意外，通知勞工處調查意外起因。

　　現場為元朗壆圍路一間回收場，回收場經營五金回收及建材買賣。昨早十一時許，六十六歲姓范運輸工人，在回收場處理一批工字鐵等金屬廢鐵，他與其他工人利用起重吊臂及索帶，從貨車上將工字鐵吊起放落地上期間，捆綁工字鐵的索帶突然鬆脫，工字鐵墮下擊中事主，頭部及背部受傷倒地昏迷，工友立即替其急救及報警。

　　警方、消防及救護人員趕至，為傷者急救及送院搶救，惜抵院時證實不治，警方封鎖現場調查後，相信無刑事成份，列工業意外，通知勞工處派員到場，就意外原因展開調查。

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