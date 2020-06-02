  • 2020年6月2日 星期二
  • 29º
  • 80%
熱門： 馬莎嘉里示威國安法社工

日報新聞 > 港聞

美股中段升101點

2020-06-02 列印
  美國股市本周首個交日杜指早段下跌，其後中段反彈，報二五四八四點，升一百零一點；納指則報九五六八點，升七十八點。滙控美國預託證券價格見三十六點七七港元，升零點一七港元；騰訊則見四百二十六點一八港元，跌二點八二港元。紐約期金報每盎司一千七百五十點九美元，跌零點八美元；紐約期油則報每桶三十五點二三美元，跌零點二三美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd