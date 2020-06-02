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鄭若驊：如非分裂國家為何要喊「港獨」

2020-06-02 列印
　　律政司司長鄭若驊接受傳媒訪問時被問到若有市民遊行時叫「港獨」等口號，會否觸犯未來的「港區國安法」。她回應指，具體要看屆時推出的法律條文，但她反問如果不是分裂國家，為何要叫「港獨」口號。

　　《基本法》委員會副主任譚惠珠則指，法例實施後，市民可以出席合法的遊行及集會，但若然期間活動性質改變，例如出現暴力事件，或有人叫喊「結束一黨專政」，她會建議市民離開，形容是「君子不立危牆之下」。公民黨黨魁楊岳橋擔憂，「港區國安法」存在好大的不確定性，亦欠缺透明度，有如直接將一國兩制完全抹走。

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