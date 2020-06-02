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何啟明首日履新：繼續為打工仔服務

2020-06-02 列印
■何啟明昨天出任勞福局副局長（右）。左為勞福局局長羅致光。
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　　近年數名民建聯成員獲委任為問責官員，來自工聯會的何啟明昨天出任勞福局副局長，是由工聯會晉身管治團隊的第一人。原任勞工界立法會議員的何啟明，昨天履新。其上司勞福局局長羅致光表示，何啟明長時間在地區及議會工作，是其副手的首選，他否認政治酬庸的說法，並強調是他揀選的。

　　何啟明在去年區議會選舉落敗，他表示高興加入問責團隊，會在另一個崗位繼續為打工仔服務。對於有人質疑其工作能力，包括英語水平，何啟明說市民自有公論。工聯會多次要求政府成立緊急失業援助金，何啟明被記者追問加入政府後會否落實，他回應指，身為政府官員，要以更闊眼光去檢視政策的可行性，並會在內部討論及聆聽持份者的意見。

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