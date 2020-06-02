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Jetso App送健康氣炸鍋 易煮易洗毋須落油煎炸

2020-06-02 列印
■Balzano 2.6 L及3.6 L健康氣炸鍋。
Jetso App送健康氣炸鍋 易煮易洗毋須落油煎炸
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　　潮興親自下廚，但好多食譜例如蛋糕、叉燒要焗爐先整到。頭條Jetso App送緊嘅Balzano健康氣炸鍋，就係好用又實惠嘅替代品，只需預先將調味嘅食材放入炸籃，調校唔同溫度同時間烹調就搞掂。

　　三點六升容量版，仲有預設七個烹調模式包括：薯條、肉類、蝦、蛋糕、雞腿、扒類和魚，有易潔塗層嘅炸籃清洗好方便。佢利用空氣循環技術，唔需要用油煎炸，幫你慳油之餘仲減少含油量，食得健康啲，易煮易洗，啱晒忙碌嘅都市人。

　　只要喺頭條Jetso App答中簡單問題，有機會獲得Balzano二點六升健康氣炸鍋（原價1598蚊）或三點六升嘅健康氣炸鍋（原價1698蚊），名額共十三個，下載頭條Jetso App贏返個試下新烹調法啦！

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