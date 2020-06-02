Happy Life——毛孩爸媽新手包

初養毛孩，哪些才是必需品，許多新手愛寵爸媽都會感到困惑而無從入手，今期《HappyLife》就請教Bark Department寵物店負責人Amy，為大家簡單講解養貓狗必備的各項日用品！



問及毛孩初歸，新手爸媽應該準備的日用品，Amy推介兩款英國出品、分別為貓和狗而設的新手套裝。其中狗狗專屬的新手包，齊備狗繩、寵物球、方便外攜給狗狗飲水的可摺疊碗，以及為狗狗裝飾的煲呔；貓兒新手包則有一個可愛的貓飯碗、項圈，另外還有貓薄荷玩具及老鼠造型玩具等等，從飲食、出行到娛樂全面照料毛孩需要，而且一套搞定，主人毋須費神分別採購，自然可騰出更多時間與毛孩相處。



除了基本生活所需，Amy指玩具也是養貓狗不可或缺的必需品，尤其是狗狗，玩具不單止是陪伴牠們成長的良伴，更是讓其感受主人的愛及安全感的快樂泉源。惟買玩具都有技巧，不能亂買，Amy教路，貓狗就像小孩子，各有不同個性及反應，主人宜先了解自己毛孩的需要及喜好，例如牠對某些物料敏感，就必須看清楚玩具的成份標籤，確保不含敏感物料才選購。



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文：Lanita 圖：黃頌偉



【寵愛有家】 熱情小涼粉



熱情奔放的涼粉喜歡與人相處，看到人時會興奮地送上擁吻。這個聰明的孩子見你拿出食物則會自動坐下來，乖乖地等待着。活潑好動的牠正渴望一個溫暖的家，快來愛協探探牠吧！



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Lanita