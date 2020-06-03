祿泉樓六確診 疑公用設施交叉感染 超級播毒者現社區 限聚須延長

本港疫情反覆，社區爆發再現。葵涌物流倉和沙田瀝源邨群組增至九人染疫，其中四人是祿泉樓居民，為物流倉確診女工的鄰居。有專家認為，該女工體內病毒量高，或是超級傳播者，在大樓的公共空間散播病毒。由於祿泉樓發生小型社區疫情，逼使政府宣佈延長「限聚令」及食肆限制兩周至本月十八日。



政府專家之一、港大微生物學系講座教授袁國勇，前晚聯同衛生防護中心傳染病處主任張竹君等專家，往祿泉樓視察。袁表示，最新發現的四名患者，居於祿泉樓不同樓層和座向，部份人共用大樓兩部升降機，各戶的信箱位置接近，出入大閘時須共用手推門，或因此染疫，他強調，不排除任何可能性。被問祿泉樓其他居民是否須停工停課，他回應指，居民只須戴口罩及做好手部衞生，可如常上班上學，現階段不可能困着整棟大廈的居民，否則會引起恐慌。



寓所洗手間未發現病毒



他稱，居於祿泉樓的女工，其體內含病毒數量高，或是超級傳播者，在大樓公共空間散播病毒。袁相信，社區仍有很多隱性傳播鏈，強調本港最大的失誤是病毒檢測量太少，指澳門每日可以檢測五千個樣本，本港卻只能做到一千至二千個。



張竹君昨天在疫情記者會上補充，新增四名患者家中的洗手間環境樣本結果均呈陰性，當局會繼續調查祿泉樓一共出現的六名患者，有否到過共同地方，又留意到大樓三樓有通道可經天橋到街市。她表明，不會無目的地在街頭為無病徵人士做檢測，有如「大海撈針」，再呼籲有輕微病徵的市民盡早求醫及接受檢測。



食衞局局長陳肇始說，為了公共衛生需要，決定延長「限聚令」及限制食肆八人一枱規定兩周，直至本月十八日。她強調，是次延長措施十四天，因為政府需時檢視祿泉樓的爆發情況，而非扼殺自由，重申政府的考慮視乎聚集人數及必須性，「限聚令」不會直到永遠。



此外，內地、澳門及台灣抵港人士的強制檢疫令會延長一個月至七月七日，海外來港人士的檢疫令則延長三個月至九月十八日。食衞局副秘書長陳偉基表示，粵港澳三地正研究逐步放寬人流往來，以「健康碼」互認檢疫結果，從而豁免十四天檢疫，強調會以保障私隱大前提，市民的資料不是與粵澳兩地互通。