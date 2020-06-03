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再有救護員現病徵 處方強調防護裝備足夠

2020-06-03 列印
　　一名救護員早前疑為瀝源邨女確診者急救後染疫，另外還有六名救護員被列為該確診救護員的密切接觸者，其中一人出現病徵。消防處表示，救護員在現場裝備包括N95口罩，但當時病人情況危急，故在沒有穿戴完整個人防護裝備下要處理病人。

　　處方強調，為前線人員提供的個人防護裝備足夠。至於另外兩名負責同一個案的救護員，他們的病毒測試結果呈陰性，正接受檢疫。對此，港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，消防處檢視防護裝備規格，否則會打擊醫護的信心。

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