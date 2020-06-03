藍韜文強調，英國反對「港區國安法」這種威權法例，重申英國雖無意阻隢中國崛起，但中國應認識到在世界上的角色，並且履行其國際責任。他透露，在中國問題上，英國正與包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、北愛爾蘭等「五眼聯盟」成員協調。
藍韜文指中國倘一意弧行 英將延BNO居留期
藍韜文強調，英國反對「港區國安法」這種威權法例，重申英國雖無意阻隢中國崛起，但中國應認識到在世界上的角色，並且履行其國際責任。他透露，在中國問題上，英國正與包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、北愛爾蘭等「五眼聯盟」成員協調。
祿泉樓六確診 疑公用設施交叉感染 超級播毒者現社區 限聚須延長
本港疫情反覆，社區爆發再現。葵涌物流倉和沙田瀝源邨群組增至九人染疫，其中四人是祿泉樓居民，為物流倉確診女工的鄰居。有專家認為，該女工體內病毒量高，或是超級傳播者，在大樓的公共空間散播病毒。由於祿泉樓發...
2020-06-03
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傳內地國企至少購三船美大豆
中美緊張關係持續，貿易方面出現更多不確定性。根據外電日前表示，由於美國揚言撤銷對港的特殊待遇，中方指示國企暫停採購美方農產品。不過，路透社消息指，有國企於周一至少購三船大豆。據報道指，該國企共購三船大...
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揚言出兵：我是你們法治總統 140市騷亂特朗普訪教堂做騷
美國示威持續並蔓延至一百四十多個市，同時警民關係惡化，密蘇里州及拉斯維加斯再有警員中槍受傷報告；路易斯維爾市有人在示威清場期間被擊中身亡，警務處長康拉德（Steve Conrad）被撤換。而美國總統特...
2020-06-03
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眺望維港海景 柏道2號淺調長廳柔和型格
西半山單幢豪宅柏道2號，樓齡約16年，用家主導，市場盤源亦不多。今次推介該廈單位，實用面積864方呎，由3房套改為2房套間隔，佈置甚有格調，大廳有對流窗，房間又設兩邊窗，盡覽翠山，遠眺海景。 ...
2020-06-03
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經濟逐步重啟 新冠藥物傳喜訊 示威無礙升勢 杜指漲267點
投資者憧憬經濟逐步重啟，以及新冠肺炎藥物出現利好消息，抵銷美國暴亂及中美關係升溫的利淡因素，杜指早段曾升逾200點，高見25711點；納指則跌0.4%；標普指數微升4點，報3060點。 杜瓊斯...
2020-06-03
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一口氣踢足5日 葡超今晚重開
繼韓職和德甲德乙後，葡超亦在今晚開波，成為另一個重開的主流聯賽。賽會特意安排本輪九場聯賽，由今晚起一連五日上演，榜首波圖打頭陣作客法馬利卡奧；另外兩支班霸賓菲加和士砵亭明晚亮相；今屆令人驚喜的布拉加就...
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宋皇臺站海洋隧道
港鐵宋皇臺站預計明年第一季正式通車，目前屯馬線只前往至啟德，不過九龍城舊區似乎已逐漸蛻變，好像最近在宋皇臺站南角道出口旁邊一條行人隧道，便新加一幅由香港悠揚文化藝術基金會資助、本地藝術家李學鋒繪製的海...
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自揭入行33年被辱罵辛酸史 麥長青寫劇本捧自己做男一
大丈夫能屈能伸，入行33年的麥長青（麥包）參演過無數劇集，90年代終由跑龍套努力爬上二、三線，尤以《西遊記》、《茶是故鄉濃》最為人深刻，惜後來未獲公司善用，再次淪為二打六並遭幕後白眼、出言辱罵，「每個...
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社論——加快推「健康碼」 通人流救市
本港近期疫情的發展，引證了傳染病學專家的看法，新冠病毒暫時不會消失，將持續對人類構成威脅，人們只能與它相適應，一邊做好防疫抗疫，一邊爭取生活回復正常。對本港而言，其中一項非常逼切的措施，是在持續控疫下，恢復與大灣區無疫城市的人流交往，如要互相不隔離，政府必須加快推出「健康碼」，不能龜步辦事。 葵涌物流倉和沙田瀝源邨群組染疫人數增至九個，等同小型社區疫情重現，食衞局局長陳肇始以「新常態」來形容疫情發展，換言之，在未研發出有效的疫苖之前，病毒仍揮之不去。令港人稍為安心的是，本港整體抗疫防疫表現良好，唯一要改善的，是目前日均檢測數字偏低，未能有效截斷社區的隱形傳播鏈，政府要加把勁...
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頭號目標——鼓浪順風 坐位望贏
剛擺脫了呂健威，又來一個告東尼，姚本輝要登上寶典，似乎沒太多喘息空間。剛戰姚廄出馬十匹，投注人大多都高度重視，豈料埋單只取得兩亞，其中「鎮山寶」更是受阻影相僅敗，巧合地當大眾焦點都集中在某人身上時，天...
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