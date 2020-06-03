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藍韜文指中國倘一意弧行 英將延BNO居留期

2020-06-03 列印
　　英國再次表態反對中國在香港推行國安法。英國外相藍韜文昨天在國會談及香港問題，他強調英方尊重《中英聯合聲明》，自由是香港賴以成功的基石，但北京為香港訂立「港區國安法」，不但削弱一國兩制，且和中國的國際義務直接衝突。他警告中國若不撤回國安法，繼續一意孤行，英方將改變英國國民海外護照（BNO）的安排，包括將現行半年的居留期延長至一年等。

　　藍韜文強調，英國反對「港區國安法」這種威權法例，重申英國雖無意阻隢中國崛起，但中國應認識到在世界上的角色，並且履行其國際責任。他透露，在中國問題上，英國正與包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、北愛爾蘭等「五眼聯盟」成員協調。

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