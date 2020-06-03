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美股中段升125點

2020-06-03 列印
　　美國周二股市杜指開市向好，中段報二五六○○點，升一百二十五點；納指則報九五一一點，跌四十點。滙控美國預託證券價格見三十七點三四港元，升零點一四港元；騰訊則見四百三十四點六六港元，升四點二六港元。紐約期金報每盎司一千七百四十二點七美元，跌七點六美元；紐約期油則報每桶三十六點三美元，升零點八六美元。
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